Мексиканский футболист умудрился промахнуться по пустым воротам (Видео)

Сборная Мексики минимально обыграла Гаити в матче 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ (1:0).

В одном из моментов поединка полузащитник мексиканской команды Луис Монтес не смог увеличить преимущество своей сборной.

Luis Montes with the miss of the tournament. Open goal, 6 yards out....and he put it over. Chapito is lucky that didn't matter.#HAIvMEX #Mexico #ElTri #GoldCup2019 pic.twitter.com/gHrebanENe

— Joga Bonito (@Jasoninho10) 3 июля 2019 г.