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Пятница, 05.07.2019
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Тренер Шахтера: У нас еще нет стартового состава

Тренер Шахтера: У нас еще нет стартового состава
17:27 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру высказался касательно ничейного результата в поединке с командой из третьей лиги Германии - Юрдингеном.

Игру мы полностью контролировали, но самое главное, что 25 минут второго тайма мы показывали хорошую игру, создали несколько моментов. Несмотря на наш удар в перекладину в первом тайме, команда показала интересные принципы.Играли под большой усталостью, это принесло некоторые проблемы. Это первый раз, когда большинство ребят сыграли 90 минут. Но была интересная игра, чтобы сделать определенные итоги и обсудить игроков в будущем.

Всегда невозможно отдать свой максимум, особенно в начале сезона, когда очень много тренировок и ты впервые играешь 90 минут. Но ребята прекрасно себя показали, постарались отдать свое самое лучшее. Но мы знаем, что их лучшее сегодня не будет тем лучшим, которое будет через 15-30 дней.

Команда в прогрессе, у нас еще нет стартового состава, все ищут свое место. Сейчас очень важно воспользоваться информацией, которая у нас есть. Проанализируем игру, знаем, что в течение матча было очень много технических ошибок. Говорю о передачах, которые забрали у нас немного эффективность игры. Если улучшим этот аспект, команда станет лучше.

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Бланко-Лещук? Он совсем недавно прибыл в команду, всего 2 дня назад. Он полностью отдался сегодняшнему матчу, знали, что возникнут некоторые сложности. Но мне понравилось, что он показал на поле. Он тоже борется за место, будет работать и пройдет сборы, как и все остальные. Сейчас самое важное, что ребята отдаются максимально в каждом матче и тренировке. Довольны, как они отдаются в матчах. Уверены, что они будут продолжать в том же духе, чтобы к первому официальному матчу подойти в лучших кондициях.

Какая тактика в матче с Копенгагеном? Мне неинтересно обсуждать тактическую схему. Самое интересное – динамика игры. 4-4-2, 4-3-3 – это статично, это не существует, в этом нет динамики. Команда показывает себя достаточно интересно, хотим большей реактивности", - рассказал Каштру официальному сайту "горняков".

Отметим, что матч против именитого датского соперника пройдет сегодня, 5 июля, в 18:00 по Киеву.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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