Азар приехал в Реал с лишним весом

На свежих фото Азара с официального сайта Реала заметно, что бельгиец имеет проблемы с лишним весом, однако в новом выпуске журнала AS новичок выглядит стройным.

Дело в том, что в журнале голова Азара была пририсованной к телу Карима Бензема.

Болельщики шутят: "Мы реально отдали 100 млн евро за толстяка Азара".

OMG, caption this guys



AS used Benzema’s body to put Hazard’s head for their cover!



Hazard nowadays is getting fat! pic.twitter.com/NxK46gJGt8

— GoalsTV (@goalstv3) 9 июля 2019 г.