Малиновский сегодня может дебютировать за Аталанту

Новости спорта: Руслан Малиновский уже сегодня может дебютировать за Аталанту.

Через два дня после официального объявления о переходе хавбека сборной Украины Руслана Малиновского из бельгийского "Генка" в "Аталанту" украинский футболист уже может дебютировать в составе итальянского клуба.

Возможно, это произойдет уже сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба УАФ.

Во время традиционного летнего Trofeo Fra.mar футболисты из Бергамо вечером сыграют против представителя Серии D "Брузапорто". Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

Как информировало агентство, Малиновский будут зарабатывать в "Аталанте" 1 млн евро в год.