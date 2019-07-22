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Понедельник, 22.07.2019

Хет-трик Супряги в ворота Ворсклы (Видео)

В Полтаве на стадионе "Ворскла" хозяева уступили "Днепру-1". Футбол подарил зрителям сразу семь голов и завершился в пользу гостей. В составе днепрян Супряга отличился трижды. Это первый хет-трик арендованного у киевлян игрока за "Днепр-1".
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