Хет-трик Супряги в ворота Ворсклы (Видео)

В Полтаве на стадионе "Ворскла" хозяева уступили "Днепру-1". Футбол подарил зрителям сразу семь голов и завершился в пользу гостей. В составе днепрян Супряга отличился трижды. Это первый хет-трик арендованного у киевлян игрока за "Днепр-1".