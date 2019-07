Хави дебютировал в роли главного тренера

Бывший игрок сборной Испании Хави начал тренерскую карьеру.

В июне он получил тренерскую лицензию, а уже 21 июля он дебютировал в роли главного тренера катарского «Аль Садда» в товарищеском матче против испанского «Паламоса», который завершился вничью (1:1).

Al-Sadd's first pre-season friendly with Palamos ends in a 1-1 draw. Substitute Nam Tae-hee scored our equaliser in the 85th minute#Qatar #AlSadd pic.twitter.com/waWXE3SUOt

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 21 июля 2019 г.