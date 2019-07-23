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Тренерский штаб Шахтера принял участие в Crossbar Challenge (Видео)

Тренерский штаб Шахтера принял участие в Crossbar Challenge (Видео)
13:31 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта: У Луиша два попадания в перекладину из трех.

Суть Crossbar Challenge – не открутить бутылку, вы перепутали. Цель данной задачи – попасть мячом в перекладину. Тренерский штаб донецкой команды решил принять участие в модном футбольном вызове.

Первым пробивал наставник "горняков" Луиш Каштру – португалец реализовал две своих попытки из трех. Тренер даже решил поцеловать футбольный снаряд перед одним из ударов – на удачу.

Сложно определить, кому досталась победа – по завершению счастливы были абсолютно все.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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