Тренерский штаб Шахтера принял участие в Crossbar Challenge (Видео)

Новости спорта: У Луиша два попадания в перекладину из трех.

Суть Crossbar Challenge – не открутить бутылку, вы перепутали. Цель данной задачи – попасть мячом в перекладину. Тренерский штаб донецкой команды решил принять участие в модном футбольном вызове.

Первым пробивал наставник "горняков" Луиш Каштру – португалец реализовал две своих попытки из трех. Тренер даже решил поцеловать футбольный снаряд перед одним из ударов – на удачу.

Тренерский штаб устроил соревнование Crossbar Challenge! Кто победил? Смотрите в нашем видео! pic.twitter.com/8G4cgPetV9 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 23 июля 2019 г.

Сложно определить, кому досталась победа – по завершению счастливы были абсолютно все.