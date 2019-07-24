Гвадалахара - Атлетико: обзор матча (Видео)

В Арлингтоне завершился матч Международного кубка чемпионов. Мексиканский Чивас Гвадалахара встречался с мадридским Атлетико. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти победителем вышел испанский коллектив.