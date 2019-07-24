Бавария - Милан: обзор матча МКЧ (Видео)

В Канзас-Сити состоялся поединок Международного кубка чемпионов. Бавария минимально одолела Милан. Единственным голом в матче отметился Леон Горецка уже в компенсированное время первого тайма.