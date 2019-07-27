Пятов подарил детям 43 пары вратарских перчаток с автографами

Все голкиперы проекта «Давай, играй!» получили памятные подарки от вратаря Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова. Каждому из 43 ребят досталась пара перчаток фирмы Nike.
Перчатки вручались в эксклюзивных брендированных коробках с автографом самого Пятова.
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Андрей Пятов @piat30 подарил 43 комплекта вратарских перчаток Nike всем голкиперам проекта «Давай, играй!» @letsplayfcsd. Дети получат перчатки в эксклюзивных брендированных коробках с автографом вратаря «Шахтера» и сборной Украины. Социальный проект по развитию массового детского футбола «Давай, играй!» реализуется фондом #ShakhtarSocial в партнерстве с #ДТЭК в 23 населенных пунктах страны. Андрій #Пятов @piat30 подарував 43 комплекти воротарських рукавиць Nike усім голкіперам проекту «Давай, грай!» @letsplayfcsd. Діти отримають рукавиці в ексклюзивних брендованих коробках з автографом воротаря «Шахтаря» й збірної України. Соціальний проект із розвитку масового дитячого футболу «Давай, грай!» реалізується фондом #ShakhtarSocial у партнерстві з #ДТЕК у 23 населених пунктах країни.
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