Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Рамирес - Хукер. Видео нокаута
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)

Талисман Арсенала получил мячом по голове (Видео)

Талисман Арсенала получил мячом по голове (Видео)
15:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Мальчик нашел хитрый способ, как забить маскоту пенальти.

Во время матча предсезонного турнира Кубка Эмирейтс между Арсеналом и Лионом (1:2) произошел необычный инцидент.

В перерыве встречи организаторы турнира провели конкурс между болельщиками. В рамках мероприятия фанатам нужно было попасть по воротам, которые защищал талисман "канониров" Ганнерзавр.

Юный болельщик Арсенала сначала попал в голову маскоту, после чего добил мяч в сетку. Сам Ганнерзар от такого удара рухнул на газон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола, Ганнерзавр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
02 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
03 Ковалев отказался от боя с Альваресом
04 Динамо - Шахтер: обзор матча за Суперкубок Украины (Видео)
05 Вдова боксера Дадашева будет судиться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь