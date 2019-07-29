Талисман Арсенала получил мячом по голове (Видео)

Новости спорта: Мальчик нашел хитрый способ, как забить маскоту пенальти.

Во время матча предсезонного турнира Кубка Эмирейтс между Арсеналом и Лионом (1:2) произошел необычный инцидент.

В перерыве встречи организаторы турнира провели конкурс между болельщиками. В рамках мероприятия фанатам нужно было попасть по воротам, которые защищал талисман "канониров" Ганнерзавр.

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First day back and @JuniorGunners penalties didn’t go to plan. pic.twitter.com/XVKSlzIcLh — Gunnersaurus (@Gunnersaurus) 29 июля 2019 г.

Юный болельщик Арсенала сначала попал в голову маскоту, после чего добил мяч в сетку. Сам Ганнерзар от такого удара рухнул на газон.