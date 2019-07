Талисман Арсенала получил мячом по голове (Видео)

Во время матча предсезонного турнира Кубка Эмирейтс между Арсеналом и Лионом (1:2) произошел необычный инцидент.

В перерыве встречи организаторы турнира провели конкурс между болельщиками. В рамках мероприятия фанатам нужно было попасть по воротам, которые защищал талисман "канониров" Ганнерзавр.

Wait for it ...



First day back and @JuniorGunners penalties didn’t go to plan. pic.twitter.com/XVKSlzIcLh