Сан-Паулу "огненно" презентовал Дани Алвеса

Новости спорта:Футболист Дани Алвес принял решение продолжить карьеру на родине.

Бразильский клуб Сан-Паулу устроил очень увлекательное представление своего новичка Дани Алвеса.

На это зрелище пришли посмотреть тысячи болельщиков клуба. Работники подготовили салюты и зажгли пиротехнику, когда Дани Алвес появился на поле. Получилось действительно "огненная" презентация.

Посмотреть эту публикацию в Instagram At @saopaulofc , they do presentations differently @danialves Публикация от 433 (@433) 10 Авг 2019 в 1:43 PDT

Напомним, Дани Алвес перебрался в Сан-Паулу на правах свободного агента. Его последним клубом был французский ПСЖ.