Сан-Паулу "огненно" презентовал Дани Алвеса

Бразильский клуб Сан-Паулу устроил очень увлекательное представление своего новичка Дани Алвеса.
На это зрелище пришли посмотреть тысячи болельщиков клуба. Работники подготовили салюты и зажгли пиротехнику, когда Дани Алвес появился на поле. Получилось действительно "огненная" презентация.
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At @saopaulofc , they do presentations differently @danialves
Напомним, Дани Алвес перебрался в Сан-Паулу на правах свободного агента. Его последним клубом был французский ПСЖ.