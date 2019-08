Официальный твиттер мадридского Реала опубликовал состав команды на ближайший контрольный поединок против Ромы.

Примечательно, что тренерский штаб "бланкос" не включил в заявку на матч голкипера Андрея Лунина.

Our 20-man squad for tonight's match against @ASRomaEN!#HalaMadrid pic.twitter.com/MM1rAA2SGA

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) August 11, 2019