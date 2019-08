Болельщик травмировал вратаря Ливерпуля: в Сети появилось видео

В рамках Суперкубка УЕФА Ливерпуль в серии послематчевых пенальти обыграл Челси. Последний, пятый пенальти в исполнении форварда Челси Тэмми Абрахама потащил голкипер Адриан.

После испанский кипер начал праздновать победу с партнерами по команде.

Did anyone see this slide tackle by some idiot after the shoot out... what the heck man!! #LFC #SuperCup pic.twitter.com/hJrGpiguMd

