Футболист Десны поработал кассиром на стадионе (Видео)

Защитник Ефим Конопля, ставший летом чемпионом мира в составе сборной Украины U-20, первый сезон в УПЛ проводит в «Десне» на правах аренды, И клуб сполна использует популярностью игрока, усадив его на место кассира.