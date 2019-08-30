Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова

Новости спорта:Представляем вашему вниманию прямую видео трансляцию матча турнира имени Банникова между сборными Украины и Турции до 17 лет.

В финале Мемориала Банникова сойдутся Украина U-17 и Турция U-17. Матч пройдет в Буче, а начнется в 17:00 по киевскому времени.

Видео онлайн-трансляция:

Напомним, что Украина — победитель группы А, а Турция выиграла группу Б.