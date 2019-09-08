Товарищеский матч: СК Днепр-1 - Мариуполь 1:2 (Видео)

В результативном матче победу одержали подопечные Александра Бабича, сумевшие поразить ворота СК Днепр-1 трижды, тогда как коллектив Михайленко ответил лишь двумя результативными ударами.