Скачать
Пятница, 13.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура

"Лучший опыт": Моуриньо вспомнил времена работы в Реале

"Лучший опыт": Моуриньо вспомнил времена работы в Реале
07:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Португалец оценил свою работу в мадридском гранде.

Бывший главный тренер Реала Жозе Моуриньо вспомнил период работы в мадридском гранде. Португалец отметил, что это лучшее воспоминание в его тренерской карьере.

«Реал был моим лучшим опытом в карьере в связи с тем, чему я научился как тренер и человек, какие уроки извлек. Это лучшее воспоминание в моей карьере, это было фантастически».

«То, что они попросили меня сделать в Реале, соответствовало моей природе. Мне говорили, что нам противостоит лучшая команда в мире [Барселона], что они давят на нас, и нам пришлось переломить ситуацию», — цитирует Жозе Marca.

Моуриньо отметил, что самым важным трофеем во главе Реала стала победа над Барселоной (1:0) в финале Кубка Испании в сезоне 2010/11. Также португалец сожалеет, что не сумел выиграть с Бланкос Лигу чемпионов, хотя мадридцы трижды играли в полуфинале еврокубка.

Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)

«Мы должны были помешать Барселоне сокрушить нас, и именно поэтому финал Кубка Испании на Месталье самый важный трофей, который я выиграл. После этого Реал победил в Ла Лиге и Суперкубке, но ничто не было похоже на тот финал Кубка. К сожалению, мне не удалось выиграть ни один из трех полуфиналов Лиги чемпионов».

Ранее AS сообщал, что Моуриньо раздумывает над возвращением в Мадрид. Жозе будет оценивать ситуацию в Реале и если мадридцы не станут искать замену Зинедину Зидану, то возглавит другой клуб.

Сейчас Жозе работает экспертом на Sky Sports. Напомним, что португалец остается без тренерской работы с декабря прошлого года после увольнения из Манчестер Юнайтед.

Моуриньо возглавлял Реал в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством Бланкос выиграла Ла Лигу (2011/12), Кубок Испании (2010/11) и Суперкубок Испании (2012).

Реал после трех сыгранных туров в чемпионате Испании набрал 5 очков и занимает 5-е место. Следующий матч мадридцы проведут 14 сентября дома против Леванте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)
02 Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
03 Моуриньо рассказал, в каком клубе ему работалось лучше всего
04 Серена Уильямс отреагировала на заявление Клейстерс о возвращении в теннис
05 Лучший бомбардир в истории футбола среди сборных: Роналду превзойдет меня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь