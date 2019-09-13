"Лучший опыт": Моуриньо вспомнил времена работы в Реале

Новости спорта:Португалец оценил свою работу в мадридском гранде.

Бывший главный тренер Реала Жозе Моуриньо вспомнил период работы в мадридском гранде. Португалец отметил, что это лучшее воспоминание в его тренерской карьере.

«Реал был моим лучшим опытом в карьере в связи с тем, чему я научился как тренер и человек, какие уроки извлек. Это лучшее воспоминание в моей карьере, это было фантастически».

«То, что они попросили меня сделать в Реале, соответствовало моей природе. Мне говорили, что нам противостоит лучшая команда в мире [Барселона], что они давят на нас, и нам пришлось переломить ситуацию», — цитирует Жозе Marca.

Моуриньо отметил, что самым важным трофеем во главе Реала стала победа над Барселоной (1:0) в финале Кубка Испании в сезоне 2010/11. Также португалец сожалеет, что не сумел выиграть с Бланкос Лигу чемпионов, хотя мадридцы трижды играли в полуфинале еврокубка.

«Мы должны были помешать Барселоне сокрушить нас, и именно поэтому финал Кубка Испании на Месталье самый важный трофей, который я выиграл. После этого Реал победил в Ла Лиге и Суперкубке, но ничто не было похоже на тот финал Кубка. К сожалению, мне не удалось выиграть ни один из трех полуфиналов Лиги чемпионов».

Ранее AS сообщал, что Моуриньо раздумывает над возвращением в Мадрид. Жозе будет оценивать ситуацию в Реале и если мадридцы не станут искать замену Зинедину Зидану, то возглавит другой клуб.

Сейчас Жозе работает экспертом на Sky Sports. Напомним, что португалец остается без тренерской работы с декабря прошлого года после увольнения из Манчестер Юнайтед.

Моуриньо возглавлял Реал в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством Бланкос выиграла Ла Лигу (2011/12), Кубок Испании (2010/11) и Суперкубок Испании (2012).

Реал после трех сыгранных туров в чемпионате Испании набрал 5 очков и занимает 5-е место. Следующий матч мадридцы проведут 14 сентября дома против Леванте.