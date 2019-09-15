Забивает третий матч подряд: гол Хобленко в ворота ФК Минск (Видео)

Гол украинца Алексея Хобленко помог Динамо-Брест победить ФК Минск 3:0. Украинец на 65-й минуте открыл счет. В этом сезоне это для него шестой гол в семнадцати матчах. Стоит отметить, что Алексей забивает уже третью игру подряд.