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Воскресенье, 15.09.2019

Забивает третий матч подряд: гол Хобленко в ворота ФК Минск (Видео)

Гол украинца Алексея Хобленко помог Динамо-Брест победить ФК Минск 3:0. Украинец на 65-й минуте открыл счет. В этом сезоне это для него шестой гол в семнадцати матчах. Стоит отметить, что Алексей забивает уже третью игру подряд.
Телеграф Спорт
Фото: Фейсбук
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Новости футбола, ФК Минск, Алексей Хобленко, Динамо (Брест).
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