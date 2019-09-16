Шахтер - Манчестер Сити: названа бригада арбитров на матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити обслужит португальский арбитр.

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити обслужит португальский арбитр Артур Мануэль Рибейру Соареш Диаш, передает law5-theref.blogspot.com.

Главный арбитр: Артур Мануэль Рибейру Соареш Диаш

Ассистенты: Руи Тавареш и Паулу Сантуш Соареш

Четвертый арбитр: Угу Филипе Мигель

Матч между Шахтером и Манчестер Сити состоится среду, 18 сентября, в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры в 22:00.

В параллельном матче группы C Динамо Загреб дома сыграет с Аталантой.