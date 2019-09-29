Лидера Реала ограбили прямо во время матча с Атлетико

Новости спорта:Грабители проникли в частную собственность футболиста несмотря на пребывание в доме жены и дочери игрока.

Полузащитник сборной Бразилии и мадридского Реала Каземиро после дерби с мадридским Атлетико (0:0) был ошарашен известиями об ограблении своего дома. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, когда грабители пробрались в дом бразильца, там находились его жена и маленькая дочь. Что именно вынесли грабители из дома полузащитника, на данный момент неизвестно.

Стоит отметить, что подобный случай произошел с защитником Барселоны Самюэлем Умтити. Его дом ограбили, когда футболист играл против Валенсии в Ла Лиге.