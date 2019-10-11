Химик - Киев-Баскет: видеообзор матча (Видео)

Вчера, 10 октября, в поединке сошлись чемпион странны южненский Химик и вице-чемпион столичный Киев-Баскет. в тяжелейшем поединке сильнее оказались именно хозяева.