Поветкин начал подготовку к следующему бою

Новости спорта:Российский боксер-супертяж Александр Поветкин начал подготовку к следующему поединку.

Вчера, 13 октября, Поветкин вместе с командой вылетел в Кисловодск, где проведёт первый, общефизический этап подготовки, сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В конце августа Поветкин одержал победу над бывшим претендентом на чемпионский титул в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри. Сейчас он занимает четвёртое место в рейтинге WBC, пятое в рейтинге WBA и 10-е в рейтинге IBF в супертяжёлом весе.

"Разговаривал с Сашей, настроение у него хорошее, травм нет, они с командой начали подготовку, а мы продолжаем искать наилучшие для него варианты для следующего боя", — приводит слова Рябинского официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса".