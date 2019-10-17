В Англии игрок забил головой гол со своей половины поля (Видео)

Защитник Басфорд Юнайтед Стефан Галински забил шедевральный гол головой в ворота Юнайтед оф Манчестер. Галински с метров 60-и отважился на удар головой со своей половины поля, на удивление, удар завершился забитым голом.