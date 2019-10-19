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Злой Гвардиола: Можно закрыть игроков в холодильнике на 48 часов

Злой Гвардиола: Можно закрыть игроков в холодильнике на 48 часов
13:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Испанец по-прежнему недоволен супермногодневкой в английском чемпионате.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола раскритиковал плотный график команды в конце декабря.

«Без шуток, можно закрыть игроков в холодильнике на 48 часов. Затем пусть приезжают на стадион в день игры. Когда я захочу приготовить омлет, то смогу поговорить со своими подопечными», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

«Нужно понимать, что это бизнес. Мы будем вынуждены лучше готовиться, но в тоже время я беспокоюсь за состояние игроков».

«Вещатели платят кучу денег за это. Им все равно на этих игроков. Вот так это работает».

Напомним, график в английской Премьер-лиге расписан так, что в декабре Горожанам необходимо будет провести два матча меньше чем за 48 часов. 27 декабря Сити предстоит игра с Вулверхэмптоном, а 29 декабря сыграть против Шеффилд Юнайтед.

Умер экс-нападающий сборной Португалии

Ман Сити сейчас в АПЛ идет на втором месте с отставанием в 8 очков от Ливерпуля. Сегодня команда сыграет на выезде против Кристал Пэласа.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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