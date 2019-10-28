Лацио прервало беспроигрышную серию Фиорентины (Видео)

В матче 9-го тура Серии А Фиорентина принимала Лацио. Фаворитом считались именно хозяева, не проигрывавшие уже 4 матча, а Лацио посреди недели играло в ЛЕ. Однако именно римляне вышли из этого матча победителями.