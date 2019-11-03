Динамо - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 13-го тура чемпионата Украины: "Динамо" примет "Львов". Матч начнется в 17:00