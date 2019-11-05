Надаль таки сыграет на Итоговом турнире ATP

Рафаэль Надаль отправится на Итоговый турнир, о чем сообщил в Twitter журналист Рафаэль Пласа.

Обследование показало растяжение в правой части живота, из-за чего он ранее мог сняться с соревнований в Лондоне. С завтрашнего дня Надаль приступит к тренировкам.

Напомним, вчера Надаль вернулся на вершину мирового рейтинга ATP впервые с ноября прошлого года.

Nadal viajará a Londres para intentar jugar la Copa de Maestros. La resonancia ha mostrado una distensión en el recto abdominal derecha. El plan es entrenar desde mañana y jueves o viernes empezar a sacar para estar listo de cara a su estreno.