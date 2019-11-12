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"Экстремальное вождение": Усик показал, как проводит отпуск (Видео)

"Экстремальное вождение": Усик показал, как проводит отпуск (Видео)
15:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик проводит "экстремальный" отпуск.

Украинский супертяж Александр Усик, как всегда, нашел способ повеселить подписчиков.

Боксер давно известен своей находчивостью и способностью посмеяться над собой и другими.

Находясь в перерыве между поединками Усик проводит время в компании с друзьями и развлекается.

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Александр Усик показал мастер - класс по экстремальному вождению @usykaa #fun#lomus#lomusofficial#usyk#усик#teamusyk#boxing#kiev

Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

В совместном аккаунте Усика и Ломаченко в Instagram появилось видео, на котором боксер очень медленно едет на машине.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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