"Экстремальное вождение": Усик показал, как проводит отпуск (Видео)

Украинский супертяж Александр Усик, как всегда, нашел способ повеселить подписчиков.
Боксер давно известен своей находчивостью и способностью посмеяться над собой и другими.
Находясь в перерыве между поединками Усик проводит время в компании с друзьями и развлекается.
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Александр Усик показал мастер - класс по экстремальному вождению @usykaa #fun#lomus#lomusofficial#usyk#усик#teamusyk#boxing#kiev
В совместном аккаунте Усика и Ломаченко в Instagram появилось видео, на котором боксер очень медленно едет на машине.