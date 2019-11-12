"Экстремальное вождение": Усик показал, как проводит отпуск (Видео)

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик проводит "экстремальный" отпуск.

Украинский супертяж Александр Усик, как всегда, нашел способ повеселить подписчиков.

Боксер давно известен своей находчивостью и способностью посмеяться над собой и другими.

Находясь в перерыве между поединками Усик проводит время в компании с друзьями и развлекается.

В совместном аккаунте Усика и Ломаченко в Instagram появилось видео, на котором боксер очень медленно едет на машине.