Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Украинский шпажист выиграл этап Кубка мира по фехтованию
Украинский шпажист выиграл этап Кубка мира по фехтованию
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Украинский боксер завоевал чемпионский пояс в Польше (Видео)
Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)
Испания на тай-брейках пробилась в финал Кубка Дэвиса (Фото, Видео)
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя
Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Видео боя

Итальянские гранды нацелились на лучшего бомбардира Шахтера

Итальянские гранды нацелились на лучшего бомбардира Шахтера
12:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Жуниор Мораес проводит хороший сезон в УПЛ, привлекая внимание именитых клубов.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес заинтересовал в своих услугах целый ряд клубов итальянской Серии А. Об этом сообщает calciomercato.it.

По информации источника, Интер, Милан, Рома и Фиорентина попытаются зимой сделать предложение по Мораесу Шахтеру.

Также сообщается, что клубы не будут предлагать "горнякам" за 32-летнего форварда сборной Украины большую сумму, так как его контракт заканчивается уже летом.

"Сюрприз для меня": Мораес поблагодарил врачей Шахтера

Стоит отметить, что Жуниор Мораес в текущем сезоне провел за Шахтер 20 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 4 голевых паса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Жуниор Мораес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
02 Манчестер Сити - Челси: видео голов
03 Экс-белорусская биатлонистка: Внутренняя свобода украинцев - это то, что я искала
04 Деонтей Уайлдер - Луис Ортис: где и когда смотреть бой
05 Брат Уайлдера улетел в тяжелейший нокаут (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь