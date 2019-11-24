Итальянские гранды нацелились на лучшего бомбардира Шахтера

Новости спорта:Жуниор Мораес проводит хороший сезон в УПЛ, привлекая внимание именитых клубов.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес заинтересовал в своих услугах целый ряд клубов итальянской Серии А. Об этом сообщает calciomercato.it.

По информации источника, Интер, Милан, Рома и Фиорентина попытаются зимой сделать предложение по Мораесу Шахтеру.

Также сообщается, что клубы не будут предлагать "горнякам" за 32-летнего форварда сборной Украины большую сумму, так как его контракт заканчивается уже летом.

Стоит отметить, что Жуниор Мораес в текущем сезоне провел за Шахтер 20 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 4 голевых паса.