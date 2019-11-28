Настоящая семья: как Динамо поздравило Вербича с днем рождения (Видео)

В среду "Динамо" отправилось в Швецию на матч Лиги Европы против «Мальме», а во время полета игроки киевлян поздравили хавбека Беньямина Вербича с 26 днем рождения.