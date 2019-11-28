Клуб УПЛ может прекратить свое существование

Новости спорта:Украинский футбол может потерять клуб Премьер-Лиги.

Львовские Карпаты на официальном сайте разместили открытое письмо к городскому голове Львова Андрею Садовому и депутатам городского совета. Ветераны, родители воспитанников СДЮСШОР Карпаты, футболисты и сотрудники клуба обеспокоены ситуацией вокруг Карпат.

Приводим полное заявление, опубликованное на сайте Карпат:

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ И ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ!

«Сейчас вопрос «быть или не быть?» как никогда остро стоит перед клубом. Будут ли существовать Карпаты, зависит именно от Вас. И именно Вы будете ответственны перед следующими поколениями, если Карпаты исчезнут вместе с профессиональной командой и сотнями юных мальчишек, которые занимаются в школе и Академии.

Кратко об истории вопроса. Еще с 2006 года ФК Карпаты ожидает передачу земельного участка вокруг стадиона Украина в длительную аренду на льготных условиях. Эту землю клуба в присутствии первых лиц области и государства лично гарантировал(!) Андрей Садовый. Мэр Львова озвучил обещание перед жителями города, стороны зафиксировали свои обязательства соответствующим протоколом и договором, который был утвержден сессией.

Клуб выполнил свои обязательства полностью, на стадионе «Украина» проходили не только матчи чемпионата, но и Лиги Европы и национальной сборной Украины. Не в последнюю очередь благодаря историческим матчам Карпат в еврокубках, Львов получил право на проведение матчей Евро-2012, существенно повысил свою туристическую привлекательность. Кроме того, поверив обещаниям, Карпаты обустроили современный комплекс натуральных и искусственных полей для тренировок детей, который позже мэр назвал «незаконно построенным»(!?) А законно ли то, господин мэр, что сейчас с 17 гектаров земельного участка вокруг стадиона «Украина» осталось уже фактически 12 гектаров? Кто именно приложил к этому руку?

Прошло 13 лет — и клуб по сей день не получил обещанного. Желание получить электоральные баллы накануне мэрских выборов оказалось сильнее соблюдение слова, публично данного львовской общине. Поэтому сегодня терпению пришел конец – не имея возможности вести речь о развитии инфраструктуры, а соответственно, о качественном улучшении уровня клуба, Карпаты прекратят свое существование.

Известно, что клуб имеет четкое видение своего будущего и презентовал стратегию развития, напрямую связанную с возможностью реконструкции комплекса стадиона Украина. Она, в частности, предусматривает:

* Развитие инфраструктуры участка (это: чаша стадиона — ориентировочно 8 гектаров, так называемы «верхние тренировочные поля» — ориентировочно 2,5 гектара и «нижние тренировочные поля» — ориентировочно 2 гектара), что станет одним из главных центров бизнес-процессов, связанных с профессиональным спортом в регионе, любимым местом отдыха и активного досуга львовян, в общем – украшением города.

• Компании-участники проекта получат возможность инвестировать в создание уникальной и ультрасовременной для Львова локации, которая находится, фактически, в центре города. Участие в этом проекте, кроме финансовой составляющей, принесет имиджевые преимущества благодаря постоянному участию ФК Карпаты в европейских кубковых турнирах.

• ФК Карпаты фактически предлагает создание одного из центров экономического роста Львовщины. Это будет способствовать росту поступлений инвестиций в город, а это, в свою очередь, – новые рабочие места, рост заработной платы, увеличение потока туристов, в том числе по спортивной тематике.

• Проект позволит бесплатно заниматься футболом тысячам детей из Западной Украины

• Соответствие строгим требованиям финансового фэйр-плей, когда клубы будут обязаны тратить не больше, чем заработали. Минимальный бюджет клуба для регулярных выступлений в еврокубках составляет 25-30 миллионов долларов в год. При этом происхождение этих средств должно быть абсолютно прозрачным. В украинских реалиях такой бюджет клубы могут получить лишь одним способом – из кармана собственника, что само по себе уже противоречит требованиям УЕФА. Таким образом Карпаты, объединив прозрачные инвестиции всех участников проекта «Народная команда», смогут стать первым и пока единственным украинским клубом, который будет безубыточным, будет ставить самые высокие турнирные задачи и соответствовать всем критериям европейской футбольной семьи.

• Важно, что развитие инфраструктуры будет происходить исключительно на локациях действующих стадионов, не затрагивая соседних территорий, в том числе – парка «Снопковский». Более того, заброшенный ныне парк, получит все перспективы для восстановления, чтобы стать любимым местом отдыха львовян.

Вскоре депутатский корпус ЛГС будет иметь последний(!) шанс спасти Карпаты от небытия — принять решение о передаче футбольному клубу в долгосрочную льготную аренду земли, что относится к имущественного комплекса стадиона Украина. В свое время мэр Львова утверждал, что Карпаты «хотят получить полгорода». Прошли годы, и кому же принадлежат эти полгорода? Мы, львовяне, прекрасно знаем, как благодаря земельным аферам разворовалась земля наших детей. Мы не забыли аферы с территорией завода ЛАЗ, старым ЦУМом, аферы с разворовыванием коммунального имущества, не говоря уже о многомиллионных хищениях во время подготовки к Евро-2012!

Мы хотим видеть своих детей патриотами, физически развитыми, достойными гражданами. Нам не нужна земля для строительства небоскребов. Территория стадиона нужна клубу, чтобы быть независимым и иметь стабильное будущее для воспитания следующих поколений.

Принимая судьбоносное решение для символа Львова, помните: в историю можно войти, а можно вляпаться. В противном случае, это будет ваш крест, который и нести исключительно вам!»

Ранее Карпаты представили проект реконструкции львовского стадиона Украина, который в обновленном виде будет способен принять 15-17 тысяч зрителей.

В октябре президент ПФК Львов Богдан Копытко выступил с публичным заявлением, в котором поддержал идею существования в городне нескольких клубов из высшего дивизиона. Однако на этой неделе журналист Игорь Цыганык в эфире онлайн-шоу «Циганик Live» заявил, что ПФК Львов и Рух не заинтересованы в объединении с Карпатами.

На сегодняшний день Карпаты и Львов с 11 очками являются соседями по турнирной таблице УПЛ, занимая 10-е и 11-е места соответственно.