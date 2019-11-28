В Реале уверены в подписании звезды текущей Лиги чемпионов

Информация о том, что Лейпциг имеет первоочередное право выкупа Холанда, оказалась недостоверной. Как сообщает издание AS, теперь руководство Реала уверенно, что им удастся выиграть борьбу за норвежского форварда у своих конкурентов.
Зальцбург хочет выручить за своего футболиста около 100 миллионов евро. Фаворитом в борьбе за 19-летнего игрока считается Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне Холанд провел 19 поединков в футболке "быков", забив 27 голов и совершив 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложит 60 млн фунтов за Холанда в январе.