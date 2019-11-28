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В Реале уверены в подписании звезды текущей Лиги чемпионов

В Реале уверены в подписании звезды текущей Лиги чемпионов
15:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Мадридский Реал намерен укрепить атакующую линию и попытается подписать нападающего Зальцбурга Эрлинга Холанда.

Информация о том, что Лейпциг имеет первоочередное право выкупа Холанда, оказалась недостоверной. Как сообщает издание AS, теперь руководство Реала уверенно, что им удастся выиграть борьбу за норвежского форварда у своих конкурентов.

Зальцбург хочет выручить за своего футболиста около 100 миллионов евро. Фаворитом в борьбе за 19-летнего игрока считается Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Холанд провел 19 поединков в футболке "быков", забив 27 голов и совершив 7 ассистов.

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Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед предложит 60 млн фунтов за Холанда в январе.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Эрлинг Холанд.
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