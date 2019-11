Холанд близок к невероятному достижению Роналду в Лиге чемпионов

Вчера норвежец отметился в воротах "Генка", забивая голы в каждом из 5-ти туров нынешней Лиги чемпионов. 19-летний Холанд стал первым тинейджером, кто забивал в каждом из своих первых 5 поединков в Лиге чемпионов.

Кроме того, Эрлинг повторил достижение Сергея Реброва, Роберта Левандовски, Неймара, Криштиану Роналду и Алекса Дель Пьеро - все они забивали в первых 5 матчах группового этапа Лиге чемпионов.

Однако они были старше, когда проделывали это.

The first teenager in history to score in five consecutive Champions League games.

Erling Braut Håland was made for goals. pic.twitter.com/fCVUWXM8EL

