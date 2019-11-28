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Холанд близок к невероятному достижению Роналду в Лиге чемпионов

Холанд близок к невероятному достижению Роналду в Лиге чемпионов
16:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Одним из открытий нынешней Лиги чемпионов стал форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холанд, который буквально в каждом туре устанавливает различные рекорды.

Вчера норвежец отметился в воротах "Генка", забивая голы в каждом из 5-ти туров нынешней Лиги чемпионов. 19-летний Холанд стал первым тинейджером, кто забивал в каждом из своих первых 5 поединков в Лиге чемпионов.

Кроме того, Эрлинг повторил достижение Сергея Реброва, Роберта Левандовски, Неймара, Криштиану Роналду и Алекса Дель Пьеро - все они забивали в первых 5 матчах группового этапа Лиге чемпионов.

Однако они были старше, когда проделывали это. 

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Если Холанд забьет и в 6-м матче группы, то повторит достижение Криштиану Роналду. Он единственный, кому это удалось.

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Криштиану Роналду, Футбол, Эрлинг Холанд.
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