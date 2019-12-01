Люнгберг: Горд, что мне доверили возглавить Арсенал

Исполняющий обязанности главного тренер Арсенала Фредрик Люнгберг прокомментировал начало работы с лондонским клубом.
"Я чувствую огромную гордость. Я преисполнен энергии. Грустно из-за того, в какой ситуации оказался клуб, но я испытываю энтузиазм от грядущих событий и предоставленного мне шанса.
Я был горд, что мне оказали такое доверие, и я постараюсь отплатить.
Думаю, у нас великий клуб, в котором есть очень хорошие футболисты. Чувствую огромный энтузиазм по этому поводу", – рассказал Люнгберг в интервью Sky Sports.