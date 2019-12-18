Милан нацелился на юного таланта Барселоны

Милан ведет переговоры о подписании защитника Барселоны Жана-Клера Тодибо, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.
Стороны обсуждают возможность аренды 19-летнего француза с правом его последующего выкупа.
Также каталонцы хотят включить в сделку клаусулу, за которую действующие чемпионы Испании могли бы беспрепятственно выкупить обратно контракт Жана-Клера.
В нынешнем сезоне Тодибо принял участие только в трех матчах первой команды Барселоны и не отличался результативными действиями.
В Милане футболист будет призван заменить бразильского защитника Лео Дуарте, который выбыл на продолжительное время из-за травмы.
На сегодняшний день россонери под руководством Стефано Пиоли занимают десятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.