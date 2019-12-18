Милан нацелился на юного таланта Барселоны

Новости спорта:Французский защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов итальянского Милана.

Милан ведет переговоры о подписании защитника Барселоны Жана-Клера Тодибо, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Стороны обсуждают возможность аренды 19-летнего француза с правом его последующего выкупа.

Также каталонцы хотят включить в сделку клаусулу, за которую действующие чемпионы Испании могли бы беспрепятственно выкупить обратно контракт Жана-Клера.

В нынешнем сезоне Тодибо принял участие только в трех матчах первой команды Барселоны и не отличался результативными действиями.

В Милане футболист будет призван заменить бразильского защитника Лео Дуарте, который выбыл на продолжительное время из-за травмы.

На сегодняшний день россонери под руководством Стефано Пиоли занимают десятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.