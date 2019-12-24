Лидер Александрии приступил к тренировкам

Новости спорта:Артем Ситало приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы.

Форвард Александрии Артем Ситало приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы, которая была получена 30 октября в матче против Зари. 8 января, когда команда соберется на зимний сбор, футболист планирует вернуться в общую группу, сообщает Футбол news.

В этом сезоне нападающий сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и одним ассистом.

После небольшой операции также восстановился Дмитрий Шастал.

В текущем сезоне он провел за Александрию 17 матчей во всех турнирах. Футболист отметился одним голом.

В лазарете пока остается Глеб Бухал, у которого поврежден голеностоп. Защитник провел за Александрию 16 матчей в этом сезоне, в которых не отличился активными действиями.

В данный момент Александрия занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе клуба 33 очка.