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С Рождеством: Малиновский вместе с клубом поздравил болельщиков (Видео)

С Рождеством: Малиновский вместе с клубом поздравил болельщиков (Видео)
10:38 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Игрок "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с одноклубниками записал праздничное видео в канун Рождества.

Итальянский клуб Аталанта выпустил праздничный ролик к Рождеству 25 декабря.

Игроки команды по очереди поздравляют на родном языке. При этом одни брали символику клуба, но большинство надевали праздничные атрибуты. Руслан Малиновский был в образе Санта Клауса или Деда Мороза и в конце сказал "Все счастливого Рождества".

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5 января "Аталанта" проведет первый домашний матч в календарном 2020 году против "Пармы" на своем поле. В нынешнем сезоне команда Малиновского лидирует по количеству забитых мячей в чемпионате (43), опережая по этому показателю своих конкурентов.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Аталанта, Рождество, Руслан Малиновский.
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