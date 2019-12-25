С Рождеством: Малиновский вместе с клубом поздравил болельщиков (Видео)

Новости спорта:Игрок "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с одноклубниками записал праздничное видео в канун Рождества.

Итальянский клуб Аталанта выпустил праздничный ролик к Рождеству 25 декабря.

Игроки команды по очереди поздравляют на родном языке. При этом одни брали символику клуба, но большинство надевали праздничные атрибуты. Руслан Малиновский был в образе Санта Клауса или Деда Мороза и в конце сказал "Все счастливого Рождества".

5 января "Аталанта" проведет первый домашний матч в календарном 2020 году против "Пармы" на своем поле. В нынешнем сезоне команда Малиновского лидирует по количеству забитых мячей в чемпионате (43), опережая по этому показателю своих конкурентов.