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InStat определил лучшего футболиста сборной Украины в 2019 году

InStat определил лучшего футболиста сборной Украины в 2019 году
14:48 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта:Хавбек Руслан Малиновский получил наивысший средний балл

Согласно подсчетам известного статистического портала InStat, по итогам 10 матчей сборной Украины в 2019 году наивысший средний балл в национальной команде имеет хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, сообщает zbirna.com.

Учитывались футболисты, которые провели не менее половины матчей.

Малиновский, отыгравший 9 матчей, набрал средний балл 325, опередив Андрея Пятова (314), Александра Зинченко (295), Евгения Коноплянку (291) и Марлоса (288).

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Украина по итогам отбора Евро-2020 уверенно вышла в финальную часть турнира.

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Сборная Украины, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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