Манчестер Юнайтед, Арсенал и Эвертон интересуются экс-форвардом Зари

Новости спорта:Дэннис Бонавентуре может продолжить карьеру в АПЛ.

МЮ, Арсенал и Эвертон желают подписать нападающего Брюгге Дэнниса Бонавентуре, сообщает Foot Mercato.

Клубы еще не делали предложения по нападающему, который ранее выступал за Зарю, но высоко оценивают его талант.

В этом сезоне Бонавентуре провел 25 матчей за Брюгге, забив 8 голов и сделав 2 ассиста.

Помимо названных команд, нигерийца желают видеть в своем составе Кристал Пэлас, Бетис и Боруссия М, которые уже сделали предложения.

Напомним, что Дэннис Бонавентуре смог заявить о себе, оформив дубль на Сантьяго Бернабеу.