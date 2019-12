Ибрагимович выбрал прежний номер в Милане

Знаменитый 38-летний шведский футбольный форвард Златан Ибрагимович, который 27 декабря подписал контракт с итальянским "Миланом", определился с игровым номером.

Нападающий хочет играть под 11-м номером, сообщает Corriere dello Sport.

Отметим, что именно под этим номером Ибрагимович играл в "Милане" в 2010-2012 годах.

