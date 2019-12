"На опыте": Куртуа продемонстрировал свои способности на матче NBA

Вратарь сборной Бельгии и мадридского Реала Тибо Куртуа посетил матч НБА Вашингтон - Майами.

Фанатам гостей вряд ли запомнится сама игра, ведь Майами уступил со счетом 123:105. Однако во второй четверти произошел забавный случай.

Забавное видео:

Just Thibaut Courtois making a save at the @MiamiHEAT game pic.twitter.com/OC9pZYzTNE

— B/R Football (@brfootball) December 30, 2019