Моуриньо оконфузился во время матча АПЛ (Фото)

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью необычным способом заработал желтую карточку в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона.
Во втором тайме португальский тренер отправился к скамейке запасных соперника, решив подсмотреть в конспект их тренеров.
Увидев это, главный судья матча Майк Дин показал Моуринью желтую карточку.
В послематчевом интервью Моуринью с иронией признал заслуженность наказания.
"Я был груб. Я явно заслужил желтую карточку. Я произнес плохие слова", - отметил Моуринью.