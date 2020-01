Легенда МЮ назвал самого недооцененного футболиста АПЛ

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер в своем Twitter высказался о капитане «Ливерпуля» Джордане Хендерсоне.

«Я думаю, что Хендерсон, возможно, самый недооцененный игрок в истории английской Премьер-лиги. Кажется, что я мог бы это изменить».

Think @JHenderson might just be the most underrated player in Premier League history. Guess I might have just changed that.