Невероятная атмосфера и напряженная игра: обзор матча Лацио - Наполи (Видео)

Наполи не блистал при Анчелотти. При Гаттузо дела у клуба пошли еще хуже. Туром ранее они дома без шансов уступили Интеру, на этот раз обидчиком неаполитанцев стал Лацио.