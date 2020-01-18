Неудержимый Иммобиле в обзоре матча Лацио - Сампдория (Видео)

В рамках 20-го тура Серии А Лацио принимал Сампдорию и уже к 20-й минуте матча вел 3:0. Во втором тайме хозяева довели счет до 5:0, только потом Сампдория сумела забить гол престижа. Героем матча можно считать Чиро Иммобиле, который отметился хет-триком.