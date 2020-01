Футболист на радостях ударил угловой флажок, тот угодил между ног фанату (Видео)

В субботу, 18 января, Ньюкасл в домашнем матче одержал минимальную победу над Челси.

Гол оформил Хэйден, но празднование одного из фанатов омрачили.

Игрок Ньюкасла Мэтт Ритчи на радостях вырвал угловой флажок и бросил его на трибуны, попав прямо между ног одному из фанатов, сообщает The Sun.

nahh so fucking haydens just scored last minute and matt ritchies just blares the corner flag into the crowd and its only gone and hit this bald bloke in the cock in fucking tears man #nufc pic.twitter.com/3YyicO4YEn

— J̸o̸s̸h̸ G̸r̸e̸e̸n̸e̸r̸ (@greener_josh) January 18, 2020