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Сетьен намерен вернуть Иньесту в Барселону

Сетьен намерен вернуть Иньесту в Барселону
14:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Энрике Сетьен назвал легендарного футболиста сине-гранатовых, которого он хотел бы видеть в своей команде.

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен назвал легендарного футболиста сине-гранатовых, которого он хотел бы видеть в своей команде.

«Какую легенду клуба я хотел бы вернуть? Иньесту. Хотя он ещё не завершил карьеру… Возможно, нам удастся вернуть его», — приводит слова Сетьена Sport.es.

Иньеста является воспитанником «Барселоны» и защищал цвета клуба на протяжении большей части карьеры – с 2002 по 2018 год. За это время Андрес завоевал с сине-гранатовыми 32 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов. В настоящее время 35-летний хавбек выступает за японский клуб «Виссел Кобе».

Сетьен возглавил «Барселону» в этом месяце после отставки Эрнесто Вальверде, руководившего командой на протяжении двух с половиной лет.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Энрике Сетьен.
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