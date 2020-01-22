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Среда, 22.01.2020

Александрия провела первый спарринг на сборах: обзор матча (Видео)

21 января «Александрия» провела третий товарищеский матч на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Владимира Шарана был болгарский клуб «Черно Море». Болгарский клуб первым открыл счет в матче, но затем александрийцы забили три мяча и одержали волевую победу со счетом 3:1. Матч прошел в формате: 4 тайма по 30 минут. Голы забили: Денис Устименко (98, 102), Дмитрий Шастал (110).
sport.ua
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