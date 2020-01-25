Ворскла - Лодзь: онлайн-трансляция матча (Видео)

Ворскла проведет контрольный поединок на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Юрия Максимова в этом матче станет польский Лодзь. Матч Ворскла - Лодзь состоится в субботу, 25 января, и начнется в 14:30 по киевскому времени. На "Телеграф Спорт" будет доступна прямая видеотрансляция поединка.